Adana'da şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk için mevlit okutuldu

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ADANA (AA) - Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk için memleketi Adana'da mevlit okutuldu.

Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu 28 Kasım 2019'da şehit olan Çabuk için, Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevinde anma programı düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerifin ardından tüm şehitler için dua edildi.

​​​​​​​Mevlide, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, şehit Çabuk'un ailesi, şehit aileleri, gaziler, askeri ve sivil erkan ile il protokolü katıldı.









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