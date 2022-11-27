AK Parti Kozan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

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ADANA (AA) - AK Parti Kozan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, bölgede en güçlü desteği Kozan'dan aldıklarını söyledi.

Teşkilat üyelerinin Kozan'ın her bölgesini girmeleri gerektiğini belirten Doğru, "Bu seçimde teşkilat olarak fedakarca seçime güzel çalışmalarla hazırlanacağız. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçip işlerimize devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de AK Parti'nin hizmet anlamında her yerde olduğunu ifade etti.

Sorumluluk sahibi kardeşleriyle bugüne kadar geldiklerini belirten Zenbilci, "Türkiye'nin değil dünyanın mücadelesini vereceğimiz sürece giriyoruz. Bizi birbirimize düşürme peşindeler dikkat etmek zorundayız. Sürekli irtibat halinde olmalıyız, birbirimize sahip çıkacağız. 2023'e teşkilatımız dikkatle çalışarak hazırlanmalıyız. Önce birbirimize sahip çıkalım sonra herkes bize saygı duyacak biz büyürsek Türkiye büyüyecek."

Toplantıya, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve partililer katıldı.



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