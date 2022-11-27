"2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" kapsamında şair Erzincanlı sanatseverlerle buluştu

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HATAY (AA) - Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen "2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" kapsamında şair Dursun Ali Erzincanlı sanatseverlerle bir araya geldi.

Reyhanlı Kaymakamlığı ve belediyesi, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Cemil Meriç Kültür Evi'nde devam ediyor.

Etkinliğe katılan şair Dursun Ali Erzincanlı, ziyaretçilerle kültür, sanat, şiir ve edebiyat sohbeti yaparak kitaplarını imzaladı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erzincanlı, "Burada vaktin nasıl geçtiğini anlamadım, gelen kardeşlerimizin de aynı duygular içerisinde olduğunu düşünüyorum. Organizasyonu çok beğendim. Nasip olursa ramazan ayından önce bir kez daha gelmek istiyorum." diye konuştu.

Etkinlikler 11 Aralık'a kadar sürecek.

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