Adana'da kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 38 AL 524 plakalı sebze yüklü kamyon, Akkaya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.









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