Feke'de tarladan 3 kilo 288 gram turp çıktı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde bir çiftçinin tarlasından 3 kilo 288 gramlık turp çıktı.

Paşalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsa Köz, hasat yaptığı sırada turplardan birinin diğerlerine göre daha büyük olduğunu fark etti.

Köz'ün tarttığı turp, 3 kilo 288 gram geldi.

Çiftçi Köz, AA muhabirine, ilk defa bu büyüklükte bir turpla karşılaştığını ve çok şaşırdığını söyledi.

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