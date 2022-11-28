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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feke'de tarladan 3 kilo 288 gram turp çıktı

AA

Feke'de tarladan 3 kilo 288 gram turp çıktı

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde bir çiftçinin tarlasından 3 kilo 288 gramlık turp çıktı.

Paşalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsa Köz, hasat yaptığı sırada turplardan birinin diğerlerine göre daha büyük olduğunu fark etti.

Köz'ün tarttığı turp, 3 kilo 288 gram geldi.

Çiftçi Köz, AA muhabirine, ilk defa bu büyüklükte bir turpla karşılaştığını ve çok şaşırdığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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