Pozantı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirlerine" ilişkin genelgesi doğrultusunda Pozantı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Fatih Karamahmut başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Karamahmut, toplantıda, ilçenin önemli geçiş güzergahında olduğunu anımsattı.

Pozantı ilçesinin otoyol, kara yolu ve demir yolunun bulunduğu önemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Karamahmut, şöyle konuştu:



"Özellikle Karayolları ve belediye ekiplerinin tüm makine ve araçlarının bakımının yağışlar gelmeden yapılmasını istiyorum. Olası bir kar yağışında geçmiş dönemlerdeki gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yollarımızı güvenli ve hızlı bir şekilde açalım. Hatta kapanmasına izin vermeden çalışmalarımızı gerçekleştirelim. Çünkü bulunduğumuz bölgede yol kapanırsa Türkiye'nin ulaşım ağı durmuş demektir. Akdeniz ve Güneydoğu'yu İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir coğrafyadayız. Tüm kurumlar ve personeller gerekli özveriyi göstererek çalışmalarına dikkat etmelidirler."



Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da yoğun kar yağışında ilçenin yüksek kesimlerinde hayvancılıkla uğraşanlara ulaşmakta güçlük çektiklerini belirterek, "Kışın kar yağdığında yüksek kesimde bulunan çobanlar hayvanlarıyla mahsur kalıyor. Ekiplerimiz de onlara ulaşım sağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Böyle olunca da merkezde ve köylerdeki yol açma imkanımız yarıya düşüyor." ifadesini kullandı.

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