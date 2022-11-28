Kozan'da mimar, mühendis ve akademisyenler buluştu

ADANA (AA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinde görevli mimar, mühendis ve akademisyenler, Adana'nın Kozan ilçesinin doğal ve tarihi mekanlarını gezdi.
Mimar, mühendis ve akademisyenlerden 30 kişilik grup, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın ev sahipliğinde ilçede buluştu.
Grup, ilçenin doğal ve tarihi mekanları gezip ilgililerden bilgi aldı.
Belediye Başkanı Özgan, yaptığı açıklamada, grubu ilçede iki gün misafir ettiklerini belirtti.
Mimarlardan Berrin Birdoğan da ilçeye hayran kaldığını ifade ederek, "Bu kadar zenginliklerle dolu bir ilçe olacağını düşünmemiştik." dedi.
Gruptaki mimarlardan Mustafa Abbasoğlu da özellikle Kozan Kalesi ve Anavarza Antik Kenti'ne hayran kaldıklarını vurgulayarak, "Tarihi ve doğası muhteşem bir zenginlik, Akdeniz Bölgesi'nde mutlaka görülmesi gereken bir ilçe. Belediye Başkanı Kazım Özgan'a ev sahipliği için teşekkür ederiz." diye konuştu.