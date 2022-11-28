Pozantı'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu ilçenin yüksek kesimleri, beyaza büründü.



Ormanlık alanlarda, kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.



Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, ilçeye yağan mevsimin ilk karının bereket getirmesini temenni etti.

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