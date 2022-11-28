Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganıyev'in solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak konser, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Rusya Federasyonu Başkanlığı tarafından "Anavatan için Liyakat Nişanı" verilen orkestra şefi Igor Verbıtsky'in yöneteceği konserin ilk kısmında, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganıyev solist olarak sahne alacak.
Ganiyev, Sıbelıus'un "Keman Konçertosu" adlı eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Programın ikinci yarısında Ganiyev, Schubert'in 5 numaralı senfonisi seslendirecek.