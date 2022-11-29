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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

AA

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin damındaki köpek kulübesine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Onur Mahallesi'ndeki ikametinin damında bulunan köpek kulübesinde sakladığı sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen iki kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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