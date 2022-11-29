Adana'da parkta gencin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığa müebbet istemi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada genci tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta, 8 Haziran'da çıkan kavgada Muhammet Saydam'ın (24) tabancayla öldürülmesiyle ilgili saklandığı adreste yakalanan ve 11 Haziran'da tutuklanan K.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ile maktul arasında birbirlerinin evine silahlı saldırı meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunduğu ve K.T. ile Saydam'ın bu konuda zaman zaman tartıştıkları anlatıldı.

Olay günü de K.T'nin bu konuyu konuşmak için Muhammet Saydam ile Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta buluştuğu, burada ikili arasında yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla Saydam'ı öldürdüğü ve motosikletle olay yerinden kaçıp arkadaşının evinde saklandığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta, 8 Haziran'da çıkan kavgada Muhammet Saydam'ın tabancayla öldürülmesiyle ilgili firari şüpheli K.T. arkadaşına ait merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evinde yakalanmış, 11 Haziran'da da tutuklanmıştı.

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