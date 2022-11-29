Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana'da gençlerin sorularını yanıtladı:

ADANA (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Allah'ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak." dedi.

Koç, Yüreğir Belediyesince Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gelecek Sizsiniz" etkinliğine katılarak, gençlerin sorularını yanıtladı.

"Hayatınızdaki dönüm noktalarınız nelerdir?" sorusu üzerine Koç, 3 Haziran 2018'in, dedesi Vehbi Koç ve ağabeyi Mustafa Koç'un vefatının hayatının dönüm noktalarından olduğunu söyledi.

Koç, bir gencin "Fenerbahçe Kürek branşı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise 2018'den beri bir yarış hariç bütün yarışları kazandıklarını belirterek, kadın kürekçilerinin çoğunun Adana'dan geldiğini vurguladı.

Türkiye'deki 21 yaş altı liglerin kapatılmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Koç, şöyle konuştu:

"Karar kendi içinde bakarsan doğru olabilir çünkü U21'e gelmiş çocuklar artık genç değiller. Bunların yetişkinlerle oynaması isteniyordu. Onun için U21 kapatıldı. Yerine bir şey konmadığı için sonuçta yanlış karar olarak çıktı. Oradaki durum biz kulüplere ikinci, üçüncü liglerde takım alma hakkı verilecekti o da olmadı. Dolayısıyla U19'a kaldık. Kulüplerin istediği üzerine rezerv lig yapıldı. Sonra hazır olmadığımızı anladık. Başka bahara kaldı ama gelecektir. Değişik ülkelerde doğru modeller var. Buraya bir şey uygulamamız lazım."





- "Allah'ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak"





Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine ilişkin soru üzerine Koç, "Kısmetse, inşallah... Allah'ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak." dedi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan bir katılımcının konuşması üzerine Ali Koç, "Jesus'u gönderen yok, giderse kendisi gider." cevabını verdi.

Koç, bir gencin Fenerbahçeli Altay Bayındır ile tanışmak istemesi üzerine, Altay'ın örnek bir karakter, lider olduğunu, tanıştırma konusunda da kendisine yardım edeceğini dile getirdi.

Bir katılımcının, "20 yıllık tiyatro' dediniz, bitirdiniz o tiyatroyu. Ama maalesef o tiyatro zaman zaman kurgulanıyor. Fenerbahçe Avrupa'da final oynayacak ama Türkiye'de malum şartlardan dolayı işiniz zor. Bu tiyatroyu bitirmenizi bekliyoruz." değerlendirmesine Koç, "İnşallah." diye cevap verdi.

Koç, yabancı hakemler konusundaki soru üzerine, sadece kendisinin değil, Kulüpler Birliğinin de bu fikrin arkasında durduğunu belirterek, "Hakem performansı ortada. Bu içinde bulunduğumuz durum giderildi ama zaman alacak. Zaman alana kadar geçici bir dönem yabancı hakemi irdeleyelim konusunu ilk biz gündeme getirdik. VAR'da yapacaklar, sahada temkinli federasyon. Bütün takımlar şikayetçi." diye konuştu.





- "Arda Güler, çok ender gelen futbolculardan"





Hazırlık maçlarının Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yapılması talebi üzerine Koç, buna katıldığını, Fenerbahçe'nin her sene Doğu'da 2-3 kente gitmesi gerektiğini anlattı.

Koç, işitme engelli bir sporcunun takımına destek istemesi üzerine, kendilerinin de destek için kapı kapı dolaştıklarını belirterek, "Forma isterseniz yollarız, onun dışında kapı kapı maddi destek aradığımız için bizim de yapacaklarımız sınırlı. Sizin kulübünüze forma yollayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Arda Güler ve genç yetenekler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Koç, "Nüfusu yüksek bir ülkenin yetiştirdiği gençler parmakla sayılacak kadar azsa bir şeyi yanlış yapıyoruz ama gerçekten büyük yetenekler var. Onların bir türlü 18-19'dan sonra gelişimi devam ettirilemiyor. Bu da sistemsel sıkıntı. Arda Güler, çok ender gelen futbolculardan. Onu nereye koyarsanız başarılı olacaktır ama daha çok Ardalara ihtiyacımız var." diye konuştu.





- Acun Ilıcalı, çalışanlarından beklentisini anlattı





Etkinliğe katılan yapımcı ve İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da gençlerin her zaman umutlu olmaları gerektiğini ifade etti.



"Çalışanlarınızdan beklediğiniz en temel özellik nedir?" sorusuna Ilıcalı, şöyle yanıt verdi:

"Benim sistemimde 'kaç kere işe geldi' diye bir sistem yok, 'kaçta geldi' de yok. Herkesten tek bir şey bekliyorum; verilen işi tam anlamıyla yapması, üstüne de katkı koyması. Benim kafamdaki hayat, insanların son derece rahat çalışması ama üretken olması."

Etkinliğe, lise ve üniversite öğrencileri ile taraftar dernekleri katıldı.

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