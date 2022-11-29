Adana'da müşterisini pompalı tüfekle öldüren işletme sahibi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde müşterisini pompalı tüfekle öldüren restoran sahibi tutuklandı.

Alpu Mahallesi'nde bir restorana giden Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, işletmenin mutfağından aldığı ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle Karanfildağ'ı karnından yaraladı.



Çevredekilerce Pozantı Devlet Hastanesine götürülen Karanfildağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, işletme sahibi E.K. ile S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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