Adana'da silah tehdidiyle gasp yapan iki şüpheli tutuklandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahla gasp ve hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde B.İ'nin (28) sokakta önüne çıkan iki kişi tabancayla tehdit ederek para ve cep telefonunu almaya çalıştı. B.İ'nin direnmesi üzerine amaçlarına ulaşamayan zanlılar havaya iki el ateş ederek kaçtı.

Gasp girişiminden yaklaşık bir saat sonra Anadolu Mahallesi'nde yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen iki kişi, tabancayla tehdit ettikleri A.H'nin bisikletini ve cep telefonunu gasbetti.



B.İ. ve A.H'nin ihbarda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlılardan birinin "mala zarar vermek" suçundan emniyette kaydı bulunan B.D. (16) olduğunu belirledi.

B.D, ilk olayın yaşandığı mahallede polis ekiplerince yakalandı. B.D'nin verdiği bilgi doğrultusunda olayların ikinci zanlısı R.S. (17) de gözaltına alındı.

Öte yandan, şüpheli iki arkadaşın bir evin önündeki bisikleti de çaldıkları tespit edildi.

Gasbedilen cep telefonu ve bisiklet ile evin önünden çalınan bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

B.D. ve R.S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, gasbettikleri ve çaldıkları bisikletlerle sokakta ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.