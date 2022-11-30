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Çukurova Teknokent'te tasarlanan elektrikli araç "Ceryan"da hedef seri üretim

AA

Çukurova Teknokent'te tasarlanan elektrikli araç "Ceryan"da hedef seri üretim

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da, Çukurova Teknokent bünyesindeki mühendislik firmasınca geliştirilen, tek kapılı ve 100 kilometre menzilli elektrikli araç "Ceryan", tamamlanan yol testlerinin ardından seri üretime hazırlanıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) "AR-GE ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında kurulan ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) desteklenen Solvaytech Mühendislik, 4 yıl önce yerli elektrikli araç üretmek için çalışmalara başladı.

Çukurova Teknokent'teki firma, yürüyen aksam ve elektronik sistemlerini tamamladıktan sonra aracın tasarımının belirlenmesi için yarışma düzenledi.

Jürinin değerlendirmesinde yüksek puan alan 4 başvuru için internette anket yapıldı, 16 bin katılımcıdan 6 bininin oyuyla seçilen tasarım üzerinden "Ceryan" adı verilen hafif segment L6E sınıfı aracın prototipi hazırlandı.

Fiziki geliştirme süreci 2 yılda bitirilen tek kapılı, biri 60, diğeri de 100 kilometre menzile ulaşmasını sağlayan 2 ayrı bataryalı "Ceryan"ın yol testleri de gerçekleştirildi.

- Yerli parçalara ağırlık verildi

Firma sahibi elektrik elektronik mühendisi Özgür Polat, AA muhabirine, şehir içi ulaşımda elektrikli ve küçük araçların tercih edilmeye başlandığını söyledi.

Boş ağırlığı 450 kilogram olan "Ceryan"ın 2 kişilik olduğunu ancak 4 yolcuya kadar taşıma imkanı sunduğunu belirten Polat, "Aracımızın, doğruluğu testlerle kanıtlanan prototipini tamamladık. Şu an seri üretim için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için yerli firmalarla görüşüyoruz." dedi.

Polat, bünyesindeki güneş panelleriyle kendisini şarj edebilen aracın parçalarının yerli olmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aracımızın lastik, jant, diferansiyel, gösterge ekranı ve aydınlatma ekipmanları gibi alt sistemlerini, olabildiğince yerli firmalardan temin etmeye çalışıyoruz. Böylece elektrikli araç sektöründe bilgi birikiminin Türkiye'de olmasını istiyoruz. Tasarladığımız batarya teknolojileri ve kontrol sistemlerinin yanı sıra lastik, jant, şase, diferansiyel, iç ve dış kaporta parçalarını yerli olarak ürettirip kullanmayı hedefliyoruz. Bunun için de Türkiye'deki firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Seri üretim için anlaşmaları tamamlamak üzereyiz."

Saatte 45 kilometre hıza ulaşabilen aracın geliştirilmesinde enerji sistemleri, bilgisayar, elektrik ve otomotiv mühendislerinden oluşan 11 kişinin görev aldığını dile getiren Polat, projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji ve Teknogirişim Ödülleri'ne başvurduklarını anlattı.

- İç pazardan sonra ihracat hedefleniyor

Polat, tedarik zincirini tamamlamaya yoğunlaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fabrika kurulumu için tesis yerleşim planı ve personel ihtiyacının hesaplanması gibi konuları gerçekleştirip Türkiye pazarına giriş yapmayı, iç pazarda belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da ihracatı hedefliyoruz. Güncel fiyatlarla aracımızın 100 kilometrelik bataryası evde şarj edilirse yaklaşık 9 lira, iş yerinde şarj edilirse 15 lira maliyete sahip olacak." dedi.

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