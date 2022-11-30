"Dijital işler" temalı Türkiye Teknoloji Buluşmaları Adana'da yapıldı

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ADANA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Eticaret Merkezi AŞ ve Teknolojide Kadın Derneği tarafından Adana'da "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, özellikle pandemi döneminden sonra internet alışverişlerinin yaygınlaştığını belirtti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da firmaların teknolojiyi etkin şekilde kullanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Kıvanç, şunları kaydetti:



"Bunların yüzde 99,8'ini KOBİ'ler oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'ler dijital çağdaki gelişmeleri izliyor ama uyum sağlama konusunda maalesef geri kalıyor. İyi bir pazarı e-ticaret ile yakalamanız mümkün. Tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde artık herkes dijital ile iç içe yaşıyor ve dijitali oldukça etkin kullanıyor. 2022 yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116'lık artışla 348 milyar lira olarak gerçekleşti."

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney de gençlerin teknoloji alanında vizyon sahibi olmaları ve kariyerlerini teknolojiyi bilerek şekillendirmelerini istediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, "dijital işler" temasıyla yapılan ve 84. kez düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda "e-ticaret ve e-ihracat" , "dijitalleşme", "metaverse", "NFT", "blockchain" gibi konularda panel ve sunumlar gerçekleştirildi.

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