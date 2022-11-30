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Adana'da kanalda cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin yargılanan sanığa 20 yıl hapis

AA

Adana'da kanalda cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin yargılanan sanığa 20 yıl hapis

ADANA (AA) - Adana'da 9 yaşındaki çocuğun sulama kanalında boğulmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık A.S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada maktul Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut deliller dikkate alınarak sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Son savunması alınan sanık A.S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Berat Coşan Göl'ü ben öldürmedim. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Anne Songül Kılıç ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği A.S'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. Maddesi'ndeki indirimi de uygulayan heyet, cezayı 20 yıla indirerek A.S'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- "Verilen ceza içimdeki ateşi söndürmedi"

Maktul Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç, karar duruşması sonrası AA muhabirine, "Verilen ceza benim içimdeki ateşi söndürmedi. Bu suçu o sanık işledi. Yüksek mahkemeye gideceğim. Ben bu davanın peşindeyim. Sonuna kadar da arkasında olacağım. Ben onun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve müebbet hapse çarptırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum." diye konuştu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 9 yaşındaki Berat Coşan Göl için polis ekiplerince sulama kanalında arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini Yenidoğan Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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