Adana Valiliğinden Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki iş yeri tabelalarına ilişkin açıklama

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ADANA (AA) - Adana Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 3 ya da 4 yıl öncesine ait olduğu belirtilen Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki iş yeri tabelalarına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında “Görüntüler Orta Doğu'dan değil Türkiye'den. Yabancı uyrukluların yaşadığı mahalleye girdi neye uğradığını şaşırdı: Türkçe tabela yok, trafik kuralları yok." şeklinde paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

Görüntülerin 3 ya da 4 yıl öncesine ait olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımlarda yer alan görüntüler yabancı uyrukluların yoğun olarak yaşadığı ilimiz Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 3 ya da 4 yıl öncesine ait görüntüler olup, sanki bugünkü durummuş gibi paylaşılmaktadır. İş yerlerinin tabela, vitrin ve camlarının standartları ile ilgili yapılan düzenlemeden sonra kısa süre içinde, bahse konu bölgedeki tüm iş yerlerinin tabela, vitrin ve camları mevzuata uygun hale getirilmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bugün itibarıyla böyle bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



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