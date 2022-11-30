Adana'da "Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" düzenlenecek

ADANA (AA) - Adana Valiliği himayesinde ilk kez düzenlenecek Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı 22-25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Adana Valisi Süleyman Elban, Tespihçiler Çarşısı'ndaki basın toplantısında, Türkiye'de tespihle ilgili fuar yapılmadığını söyledi.

İlk fuarı Adana'da yapacaklarını ifade eden Elban, "Adana ilklerin şehri, aynı zamanda Türkiye'de en fazla tespih üretilen şehir. Dolayısıyla fuarın burada olması çok normal. Kısa bir sürede 200'ün üzerinde katılımcı başvurdu. İlgi hala devam ediyor. Bu aynı zamanda uluslararası bir fuar. Sadece ülkemizin dört bir yanından değil, birçok ülkeden hem ziyaretçi hem de stantla ilgili katılımcılar var. Yeni başlamasına rağmen çok hızlı uluslararası bir fuar hüviyetine de büründü. Uluslararası fuar olarak inşallah sonraki yıllarda daha da gelişecek, büyüyecek." diye konuştu.

Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz de Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na, Adana'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 70 ilden 215 tespih üreticisinin başvurduğunu belirtti.

Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkeden yaklaşık 20 firmaya stant tahsis edildiğini aktaran Ekiz, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Adana Valiliği himayesinde, belediyeler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin destekleriyle, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22-25 Aralık'ta düzenlenecek Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na yaklaşık 250 firmanın katılması bekleniyor.



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