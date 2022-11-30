Adana'da polis denetimlerinde 118 ruhsatsız silah ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 118 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 21-27 Kasım'da çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 71 tabanca, 43 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 722 mermi ve 161 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 4 otomobil, 13 motosiklet ve 8 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 443 şüpheli de yakalandı.

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