Kozan'da bir berber kırsal mahallelerdeki çocukları ücretsiz tıraş etti

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir berber, kırsal mahallelerdeki çocukları ücretsiz tıraş etti.



İlçede erkek kuaförlüğü yapan Mustafa Kara, "Tıraşsız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında kırsaldaki Akdam Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçını kesti, fön çekti.

Kara, şunları kaydetti:



"Köydeki çocukların çoğu imkansızlık nedeniyle düzgün şekilde tıraş olamıyor. Çocuklar ya ailelerinden birisi ya da saç kesiminden anlayan birileri tarafından tıraş ediliyor. Tıraş için il merkezine gelemiyorlar. Ben de bu işi yaptığım için köylere gidip çocukları tıraş etmek istedim. Çocukları mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Ben işimi bırakıp geldim, önemli değil yeter ki çocuklar mutlu olsun. Elimden geldikçe de bunu devam ettirmeyi düşünüyorum.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.