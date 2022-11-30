Adana'da gereksiz korna çalan 55 sürücüye 10 bin 780 lira ceza

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ADANA (AA) - Adana'da sivil trafik polislerince, gereksiz şekilde korna çaldığı belirlenen 55 toplu taşıma aracı sürücüsüne 10 bin 780 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kamunun huzurunu bozacak şekilde gereksiz korna çalan toplu taşıma araç sürücülerinin tespit edilmesi için denetim gerçekleştirdi.

Sivil trafik polisleri, gereksiz şekilde korna çaldığını belirlediği toplu taşıma araçlarının plakalarını oluşturulan kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

Kontrol noktalarında durdurulan 55 sürücüye, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 10 bin 780 lira ceza uygulandı.

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