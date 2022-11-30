Adana'da DEAŞ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan 2 sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.E. ve A.K. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, ele geçirilen dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirtti, Suriye'de örgütsel eğitim alan sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunmaları alınan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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