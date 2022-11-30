Kozan'daki öğrencilere Fas'taki mektup arkadaşlarından cevap geldi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri, mektup yazdıkları Afrika ülkesi Fas'taki öğrencilerden cevap aldı.

Kozan Fen Lisesi'nde İngilizce öğretmeni Mehmet Bozkurt, öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı için "mektup arkadaşlığı" çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında öğrenciler, Fas'ın Taroudant kentindeki okulda eğitim görenlere geçen yıl mektup yazdı.

Afrika ülkesindeki öğrencilerin cevap verdiği mektuplar, liseye ulaştı.

Liseliler, mektup arkadaşlarının mesajlarını özenle inceledi.

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