Türkiye Beyazay Derneğinden 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne davet

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ADANA (AA) - Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kasım Pamuk, "12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"ne vatandaşları davet etti.

Pamuk, yazılı açıklamasında, zirvenin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, Darülaceze ve Türkiye Beyazay Derneği yönetiminde 10 bakanlık, TOBB ve KOSGEB desteğiyle The İstanbul Expo-Sedef Grup tarafından 1-4 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Pamuk, açıklamada şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası birçok etkinliğin de yer aldığı fuarımızda bakanlıklarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz, üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve engellilik alanında hizmet sunan özel sektör kuruluşları yer alacak. Belirtilen kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileri, katılımcılara hem sundukları hizmetleri anlatma imkanı bulacak hem de engellilik alanındaki teknolojik gelişmeleri aktarma fırsatı bulacaklar."





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