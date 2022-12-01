Adana'da iş yerindeki kasalardan para çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerine girip 2 çelik kasadan 2 bin dolar ve 15 bin lira çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde A.S'ye (62) ait zirai ilaç şirketinin içerisine, pencere şebeke demirinin kesilerek girilmesi ve 2 çelik kasadan 2 bin dolar ile 15 bin lira çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini tespit etti

Şüpheliler Mustafa Y. (39) ve Mustafa C. (34) ile bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen Mehmet G. (37) ve kardeşi İbrahim G. (28) adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, paraları aralarında paylaşıp harcadıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y. ve Mustafa C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şüpheli olaydan önce sokakta yürürken görülüyor. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise iki zanlı, şirketin deposundan yönetim odasına yöneliyor. Daha sonra zanlılar yanlarında getirdikleri aletlerle çelik kasalardan birini açmaya çalışıyor. Kıyafetinin kapüşonu ve maskeyle yüzünü gizleyen şüphelilerden biri, odadaki güvenlik kamerasını kapatıyor.

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