Adana'da polis aracıyla motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca görüntülendi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki kişinin bulunduğu motosiklet ile polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

M.Ç. yönetimindeki motosiklet, Kıbrıs Caddesi'nde karşı yönden gelen polis aracıyla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ç. ile arkasındaki C.D. yaralandı.

Yaralılar, polislerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.



Görüntülerde, polis aracıyla motosikletin çarpışma anı ile M.Ç. ve C.D'nin motosikletten savrulması yer alıyor.

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