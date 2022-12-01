Adana'da "kış lastiği" denetimi yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması sebebiyle denetim yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adana-Pozantı Otoyolu'nda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Otoyolun 3 farklı noktasında yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanmayanlara 1152 lira ceza uygulandı.

Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

Tamirci Cumali Yetim, AA muhabirine, aracına kış lastiğini taktırdığını belirterek "Araç tamir etmek için bazen kilometrelerce yol gidiyorum. Bu sebeple de kış lastiği taktırıyorum. Hem kurallara uymak hem da kendi canımı tehlikeye atmamak için aracımın lastiklerimi kış lastiğiyle değiştiriyorum." dedi.

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