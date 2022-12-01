Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, ligdeki konumlarından memnun

ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un başantrenörü Mustafa Umut Uysal, ligde istedikleri konumda bulunduklarını, bu pozisyonlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Uysal, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gazetecilere, ligde oynadıkları 8 maçın 5'ini kazandıklarını, 3 Aralık Cumartesi günü de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını bildirdi.

Lige yeni çıkan takım olarak, istedikleri hedef doğrultusunda devam ettiklerini aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Hedefimiz olan, kendimizce belirlemiş olduğumuz hedef maçlarımızı kazanmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Sezonun ilk devresini tamamlayabilmek için 5 maçımız kaldı. Bu maçların içerisinde kendi hedefimiz olan, kazanmamız gereken maçlar var. Hazırlıklarımız buna göre devam ediyor. İnşallah bu süreçte de alabileceğimiz ekstra galibiyetler olursa bizi sıralama anlamında daha da yukarıya taşıyacaktır. Beklentimiz de bu yönde. Genel olarak baktığımız zaman şu anda hem bulunduğumuz pozisyon hem de galibiyet anlamında istediğimiz yerdeyiz. Çünkü ligde galibiyet esas. O yüzden de ne kadar galibiyet fazla olursa o kadar yukarıda oluyoruz. Şu an itibariyle hesapladığımız yönde ilerliyoruz. İyi durumdayız. İnşallah devreyi de bu şekilde iyi bir pozisyonda tamamlamak istiyoruz. "





- "İlk hedefimiz uzun yıllar bu ligde kalıcı olmak"

Uysal, altyapı ile ilgili geçen sene başlattıkları çalışmaları daha profesyonel hale getirdiklerini ifade etti.

Takımın Adana için aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirmesi gerektiğini belirten Uysal, "Ben öyle görüyorum çünkü bu hem Adana'nın imajı adına hem de kadın voleyboluna Adana'daki kız çocuklarının yaklaşımı adına çok önemli." diye konuştu.

Uysal, kısa ve uzun vadedeki hedeflerine ilişkin bir soru üzerine, gerçekçi hedefler koymaya çalıştıklarını belirterek, "İlk hedefimiz uzun yıllar bu ligde kalıcı olmak ama kurduğumuz takım itibarıyla da bu sene play-off ortamında olmayı çok istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı da ona göre yapıyoruz. Avrupa'nın tabii ki gerçekçi hedeflerle ilerleyen süreçte olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın takıma çok ciddi yatırımları ve destekleri olduğunu vurgulayan Uysal, halkın da maçlara ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Genel Menajer Tuğçe Keçeli de taraftarın maçlara ücretsiz girişinin sürmesini öngördüklerini kaydetti.

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