Adana Demirspor ile Sampdoria özel maç oynayacak

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile İtalya Serie A takımı Sampdoria, Adana'da özel maç oynayacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Sampdoria, 15 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da özel maçta karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, taraftarlara açık olacak.







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