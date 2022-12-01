Adana'da, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli" tanıtıldı

ADANA (AA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli ile güncel, ekonomik, ticari gelişmeleri çok hızlı bir şekilde mevzuata yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) işbirliğiyle bir otelde düzenlenen "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli"nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında Kılıçkaya, ihracata verdikleri destekleri yeniden tasarladıklarını ve kurguladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Uygulamadaki 14 farklı mevzuatı sadeleştirdik, 15 sayfa ve 35 maddede yeniden hazırladık. Amaç, güncel, ekonomik, ticari gelişmeleri çok hızlı bir şekilde mevzuata yansıtmak. Biliyorsunuz destekler için belgeleri istiyoruz, başvuru süreleri var vesaire. Destek oranları zaman içerisinde çok farklı gelişmişti. Çok çeşitli destek oranlarımız vardı. Bunu da sadeleştirdik. Yüzde 50 ve 75. İki destek oranımız oldu ve ayrıca mevcut desteklerle yaptığımız iyileştirmelerin yanı sıra yeni nesil dediğimiz özellikle de e-ihracata dönük yenilikçi destekleri de bu mevzuatın içine katmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, daha anlaşılır, sade ve işlevsel bir mevzuatı, hamdolsun geçtiğimiz ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe koymuş olduk."

Kılıçkaya, ihracatın her adımına ve her aşamasına destek verdiklerini vurguladı.

İhracatçılara verdikleri desteklerle ilgili bilgi veren Kılıçkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracata yeni başlayan KOBİ'miz, yurt dışında markasını tescil ettirecek, işte biz burada devreye giriyoruz ve destek veriyoruz. Pazara girişte zorunlu belgeler olan sertifikasyonlar, kalite belgeleri, testler, analizler bunlara ihtiyaç duyacak, biz orada devreye giriyoruz. Yurt dışında hedef ülkelerini belirledi, pazar araştırması yapacak. Seyahat yapacak işte burada konaklama ve seyahat masrafları devreye girecek. Biz burada destek veriyoruz. Pazara ilişkin en önemli tanıtım enstrümanları olan yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılacak, biz yine bakanlık olarak burada devredeyiz. Bir sonraki adım yurt dışında şirket satın almak. Yani artık dağıtım kanalları kurmaya doğru gidiyor. Ne yapacak, şirket satın alırsa, marka satın alırsa destek var. Küresel bir firmaya tedarikçi olmak isterse destek var. Yurt dışında bir ofis, mağaza, depo kiralarsa destek var. Sonrasında tanıtım yapmak istersek destek var. Eximbank ile birlikte yürüttüğümüz desteklerimiz var. Sonrasında katma değerli ürün üretmek isterse desteklerimiz var. Bütün bunlar münferit olarak ihracatçımıza verdiğimiz destekler."

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç ise yeni destek paketiyle verim alamadıkları destek unsurlarını ayıkladıklarını belirtti.

Her bir sektöre özgü yeni destek unsurları hazırladıklarını aktaran Erkoç, "Yeni bir mevzuat anlayışına gittik. Dolayısıyla mevzuatın güncel gelişmelere uyum sağlayacağı şekilde mevzuat düzeneği kurduk. Hizmet ihracatı desteklerinde, 695 milyon bu yıl içinde olmak üzere 2012 yılından bugüne toplamda 2,2 milyar lira destek sağladık. Bu desteklerin yüzde 35'lik pay ile bilişim sektörüne gitti. Yüzde 18 ile bunu sağlık hizmetleri takip ediyor." diye konuştu.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç da Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli'nin, ihracatın finansmanında önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz ise toplantıda destekler hakkında sunum yaptı.

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