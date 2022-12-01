Adana'da pazarlarda toplanan atıklar organik gübreye dönüştürülüyor

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi, "Biyobozunur Atık Projesi" kapsamında pazarlardan toplanan atıkları ayrıştırarak organik gübre üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organik atıkların geri dönüşümünün sağlanarak hem çevrenin korunduğu hem de sürdürülebilir tarıma destek olunuyor.



Sahipsiz sokak hayvanları için Mama Üretim Tesisi de kuran belediye, organik atıkların değerlendirildiği tesiste modern işleme teknikleriyle mama üretimi yapıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini belirtti.

Pazarlarda sebze meyveden oluşan biyobozunur gıda atıklarını oluşturdukları tesiste komposta dönüştürdüklerini ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:

"Pazar yerlerinden toplanan meyve sebze artıklarını kompost üretimiyle yeniden toprağa döndüren Biyobozunur Atık Projesi hem ekonomiye hem çevre temizliğine önemli katkı sağlıyor. Belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından pazarlardan toplanan organik atıklar özenle ayrıştırılarak kompost üretim alanında gübreye dönüştürülüyor. Dönüşümle elde edilen gübre toprağa nefes oluyor. Tesisimizde atık ve artıkların tekniğine uygun olarak ısıl işlemler sonucunda kedi ve köpek yemi olarak geri kazanımını sağlıyoruz. Bu suretle can dostlarımıza kaliteli mamalar temin etmiş oluyoruz."



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