Aladağ'da öğrenciler camiyi ziyaret etti

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ADANA (AA) - Aladağ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Vakti kuşanmak" projesi kapsamında Aladağ Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Cennet Alıcı ve Rabia Aydın ile Aladağ Merkez Camisini ziyaret eden öğrencilere imam hatip Mustafa Güler, caminin bölümleri hakkında bilgi verdi.

Öğretmen Aydın, proje kapsamında camiyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Camilerimizi tanıtmak ve namazın hayatımızdaki yerini anlamak ve anlatmak için buradayız. Öğrenciler bu sayede caminin bölümlerini, görevlilerini tanımış ve camide nasıl davranılması gerektiğini öğrenmiş oldular." diye konuştu.



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