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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA

Adana'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Nurettin B'nin kullandığı 80 HJ 507 plakalı pikap, Feke kara yolu Sırelif mevkisinde Erhan Ö. idaresindeki 33 AHY 453 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Erhan Ö. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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