TSYD Adana Şubesi Onursal Başkanı Nihat Geven, hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Onursal Başkanı Nihat Geven (83) yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası Geven, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Geven'nin vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Nihat abi bizim idolümüzdü. Sevgi dolu, herkesi kucaklayan biriydi. 50 yıl Milliyet gibi bir gazetede görev yapmak herkese nasip olmaz. Yaşam mücadelesini kaybetti, çok üzgünüz. Onu tanımaktan kardeşi olmaktan her zaman gurur duyacağız. Nihat abi gönlümüzde ve kalbimizde her zaman yerini koruyacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Geven'in cenazesi yarın TSYD Adana Şubesi'nde düzenlenecek törenin ardından, ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

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