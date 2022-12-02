Adana'da silahla vurulan kişinin kaçan zanlının ardından tabancayla ateş etmesi kamerada

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişinin araçla kaçan zanlının ardından tabancasıyla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde hafif ticari araçtan bir iş yerine yönelik silahlı saldırı yapıldı. Saldırı sırasında kaldırımda bulunan R.O, zanlının açtığı ateş sonucu yaralandı. R.O. tedavi altına alınırken, şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.



Bu arada silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göre, saldırı sırasında kaldırımdaki vatandaşlar kaçarak bölgeden uzaklaşıyor.

Kaldırımdaki R.O. ise olay yerinden kaçmayıp saldırıyı gerçekleştiren sürücüyle tartışıyor. Saldırgan da av tüfeğiyle ateş ederek R.O'yu bacağından yaralayıp aracıyla kaçıyor.

Yaralanan R.O, zanlının kaçmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla havaya art arda ateş açıyor.

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