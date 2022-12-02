Adana'da "TÜRKONFED 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi" başladı

ADANA (AA) - Adana'da, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) ""Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye" temasıyla düzenlediği 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi başladı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ADSİAD) ev sahipliğinde kentte bir otelde düzenlen programda, iş dünyasının temsilcileriyle yüz yüze bir araya gelebildikleri son zirveyi 2018 yılında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde çalışmalarını çevrim içi ortamlara taşısalar da aynı çatı altında olmanın verdiği sinerjiyi özlediklerini dile getiren Sönmez, iki gün sürecek zirvede hayallerindeki Türkiye'yi konuşacaklarını belirtti.

Hayallerinin net olduğunu aktaran Sönmez, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyıl yolculuğu başlarken, nesillerimize parlak bir geleceği miras bırakmamızı sağlayacak ortak bir Türkiye hayalini şekillendirmenin en önemli önceliğimiz olduğuna inanıyoruz. Hayalimiz net. İş dünyasını oluşturan her ölçekten şirketiyle dijitalleşen, yeşil dönüşüm sayesinde su ve enerji kaynak verimliliğiyle hem cari açığı azaltan hem de yeni ihracat pazarlarında rekabet gücünü artıran; gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir ülke." diye konuştu.

Sönmez, toplumsal refah seviyesinin artırılmasının yolunun yerelin ve bölgelerin potansiyellerini etkin kullanmaktan geçtiğini belirtti.

Anadolu'yu kalkınmanın itici gücü yapma hedefiyle yeni bir rota belirlediklerini dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Anadolu'nun her bölgesinde sahada iş dünyasıyla bir araya geldik, sorunları tartışıp, çözüm önerilerini paylaştık. Tüm bu temaslarda gördük ki, ülkemizin her yanında iş insanları, dijitalleşmeden yeşil dönüşüme, girişimcilikten kadın ve gençliğe, yerel kalkınmadan demokrasiye kadar tüm dönüşüm alanlarında geleceği şekillendirmek ve onun bir parçası olmak için ortak bir tutkuyu paylaşıyor. Bu ortak tutkuyu ve potansiyeli Türkiye’nin dönüşümünde itici güç haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

- "Ortak hayallerimiz, tüm siyasi ve ekonomik gündemlerin üzerinde olmalı"

Türkiye'nin geniş kültürel yelpazesinde fikirler, siyasi görüşlerin her zaman için birbiriyle uyumlu olmayabileceğini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Sorunlarımızın tahlili ve çözüm önerilerimizin geliştirilmesi için her zaman aynı düzlemde olmayabiliriz. Bununla birlikte ortak hayallerimiz, tüm siyasi ve ekonomik gündemlerin üzerinde olmalı, ancak o zaman hayalimizdeki kalkınma ve büyümeyi tesis edebiliriz. Türkçede 'gelenek' ile 'gelecek' arasındaki fark yalnızca bir harftir. Sahip olduğumuz onurlu geçmişi geleceğe taşımanın yolu da sorunlara çözüm getirirken çok ses, ortak hayal için çalışırken tek ses olmaktan geçer. Sorunun değil çözümün bir parçası olarak, toplumsal refah artışı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sorunlarımızın neler olduğunu, kırılganlıklarımızın nerede yattığını, ülkemizin önündeki bölgesel ve küresel riskler ile fırsatların geleceğimiz için neler vadettiğini biliyoruz. Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyacak nesiller olarak, hayalimizdeki Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ortak umutlarımızı, sevinçlerimizi çoğaltarak, gençler ve kadınların ayak seslerini güçlendirerek, ülkemiz ve dünya için ortak bir geleceği birlikte kuracağız."

TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ile TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu'nun konuşmalarının ardından "İş Dünyası ve Sivil Toplum kuruluşlarının Dönüşümdeki Rolü: Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel gerçekleştirildi.

Programa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iş insanları ve davetliler katıldı.

Zirve, yarın da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.