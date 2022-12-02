Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da ziyaretlerde bulundu

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ADANA (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Muş, kentteki temasları kapsamında Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında Çukurova'daki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı etkinliğe, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Mehmet Şükrü Erdinç ve Tamer Dağlı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de katıldı.

Programının ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Bakan Muş, sonrasında MHP İl Başkanlığında İl Başkanı Bünyamin Avcı ve parti yöneticileriyle görüştü.

Bakan Muş, daha sonra Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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