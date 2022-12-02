Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ATHİB İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu:

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ADANA (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, dünyadaki belirsiz ortamda ekonomik hedeflerine ulaşmak için mücadele verdiğini belirterek, "Türkiye, böyle bir ortamda büyümesini, istihdamını sürdürmekte. Yapılan bütün değerlendirmeler dünyanın içinden geçtiği bu atmosfer içinde yapılmalı." dedi.

Muş, bir otelde düzenlenen Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) 2021 İhracat Şampiyonları ve 11. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması ödül töreninde, tasarımcıların yeni ürünlerinin dünya pazarlarına sunulacağını söyledi.

Türkiye'nin tekstil ve ham maddeleri sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu belirten Muş, "Geniş üretim kapasitesi her yıl daha fazla gelişiyor. Nitekim bu alanda ihracatımız, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 10 milyar dolar gerçekleşmiş ve ülkemiz dünya genelinde 7. sıradaki konumunu korumaya devam etmiştir. Tekstil ve ham maddeleri sektörümüz, dış pazarlardaki payını her geçen gün arttırırken üretmekte olduğu nihai ürünleri de ekonomimize önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir." diye konuştu.

Muş, Çukurova'nın pamuğun "başkenti" olduğunu vurgulayarak, kentte geçmişte pamuğa dayalı kurulan işletmelerin Türkiye'nin önemli ve büyük sanayilerine dönüştüğünü dile getirdi.

Sanayicilere yenilerini eklemeyi ve belirli seviyeye gelenleri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"Amacımız, ülkemizi ekonomik olarak hedeflediğimiz rakamlara çıkartmaktır. Türkiye'de, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde milli geliri 3 katına çıkardı. Dünyanın hiç bu kadar belirsiz bir ortamda görülmediği günlerde Türkiye, istikrarlı şekilde ekonomik hedeflerine ulaşmak için mücadele veriyor. Dünyaya baktığımız zaman belirsizlik o derece fazla ki artık büyük şirketler bile yatırımlarıyla alakalı kararları verememekte, gelecekle alakalı emtia fiyatlarından tutun da ülkelerin ekonomik performanslarına kadar tahminler maalesef yapılamamakta. Türkiye, böyle bir ortamda büyümesini, istihdamını sürdürmekte. Yapılan bütün değerlendirmeler dünyanın içinden geçtiği bu atmosfer içinde yapılmalı."

-"Hiç kimse Türkiye'nin azminden, kararlılığından şüphe etmesin"

Bakan Muş, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, önümüzdeki dönemde de bu hikayesini sürdürmek için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Asla ve asla doğru bildiğimizden, Türkiye'nin hayrına olanlardan geri durmayacağız ve bu ülkeyi üreterek, ihracat yaparak, sadece malda değil aynı zamanda hizmet ihracatçısı önemli bir ülke yaparak da hedeflerimize ulaşacağız. Hiç kimse Türkiye'nin azminden, kararlılığından şüphe etmesin. Bu kararlılık, azim, motivasyon hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştır. Hep birlikte, buradaki tasarımcılarımızla, sanayicilerimizle bunları hayata geçireceğiz. Ümitsizlik içerisinde olanlar kendi hikayeleri, hayalleri içerisinde yollarına devam edebilirler ama Türkiye'yi kendi boş hayalleriyle karıştırmasınlar."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisinin "lokomotifi" olduğunu belirtti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve ATHİB Başkanı Fatih Doğan da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Muş, Vali Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Mehmet Şükrü Erdinç ve Tamer Dağlı ile diğer ilgililer, en fazla ihracat yapan 10 firmanın temsilcileri ile tasarım yarışmasında dereceye girenlere plaketlerini ve ödüllerini verdi.

Program kapsamındaki defilede yarışmaya katılan tasarımlar sergilendi.

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