Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Uçak, Meydan, Fevzipaşa ve Dumlupınar mahallelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 2 kilo 314 gram esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu etkili hap, 30 kök Hint keneviri, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekipler, adreslerdeki F.S, Y.S, C.E, S.T ve Ö.E'yi gözaltına aldı.
Bu arada, ele geçirilen Hint kenevirlerini zanlılardan F.S'nin evinin yatak odasında kurduğu iklimlendirme çadırında yetiştirdiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.