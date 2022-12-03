Adana'da özel gereksinimli polis çocukları Emniyet Müdürü İnci'yi ziyaret etti

ADANA (AA) - Adana'da özel gereksinimli polis çocukları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi makamında ziyaret etti.
İnci, polis üniformasıyla kendisini ziyaret eden çocuk ve gençleri kapıda karşıladı.
Ordu'da 2001'de kavgaya müdahale sırasında şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın 21 yaşındaki özel gereksinimli oğlu Alperen Savaş da Emniyet Müdürü İnci'ye hediye verdi.
Alperen Savaş, İnci'ye "Tabloyu duvarınıza asarsınız ve baktıkça beni hatırlarsınız." ifadesini kullandı.
İnci, Türk Polis Teşkilatı olarak engellilere hayatın her alanında pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.
Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak önlemler alınması gerektiğini kaydeden İnci, "Onlar bizim evlatlarımız, özel çocuklarımız. Bir gün değil her gün bu çocuklarımızın günü. Her zaman hayatımızı onlara adapte edip onların hayatını kolaylaştıracak tedbirler almamız gerekiyor. Önemli olan gönüllerde engel bırakmamak. Hepimiz birer engelli adayıyız." dedi.
İnci hediyeler verdiği çocuklarla sohbet etti.