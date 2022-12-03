Adana'da motosikletteki 2 kişi art arda iki kazada ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da motosikletle yolculuk eden 2 kişi, yanından geçtikleri otomobilin kapısının açılmasıyla savrulup başka bir aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde motosikletle yolculuk eden 2 kişi, yanından geçtikleri otomobilin aniden açılan sürücü kapısına çarparak savruldu.
Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil motosikletteki 2 kişiye çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.