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Adana'da "TÜRKONFED 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi" tamamlandı

AA

Adana'da "TÜRKONFED 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi" tamamlandı

ADANA (AA) - Adana'da, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye" temasıyla düzenlediği 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi tamamlandı.

Vali Süleyman Elban, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ADSİAD) ev sahipliğinde kentte bir otelde düzenlenen programın ikinci gününde yaptığı konuşmada, yeşil dönüşümün çok önemli olduğunu söyledi.

Çevreye uyumlu üretime dikkati çeken Elban, bunun gelecek nesillerin sağlığı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de dijitalleşmenin şirketler ve ülke ekonomileri için hayatta kalma meselesi olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 ve sonrası dönemde dijitalleşmeye ayak uyduramayan şirketlerin rekabet şansının olmadığını gördüklerini aktaran Sönmez, şöyle devam etti:

"Ülkemizde dijital dönüşümü, KOBİ'lerin hayatının asli parçası haline getirmek için inovatif bakış açısını, dijital strateji geliştirme kabiliyeti ve nitelikli insan kaynağını yetiştirmemiz gerekiyor. Dünya dijitalleşmede teknolojik altyapı oluşturma aşamasının ötesine geçmiş durumda. Veri analitiği, yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik gibi teknolojilerin, iş süreçlerinin bütününde kullanılmasıyla, katma değer artışında büyük bir sıçrama yaşandığını görebiliyoruz. Dijitalleşmede gidecek çok yolumuz var, biliyoruz."

Diğer gündemleri olan iklim değişikliği konusuna da değinen Sönmez, dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizini aşabilmek için de yerküreyle havayla suyla toprakla yeni bir ilişki biçimi oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yaşamın her alanında iklim değişikliği odağının kaybedilmemesi gerektiğini aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"Yeşil ekonomik dönüşüm, içinden geçtiğimiz zor dönemde, ekonomik sıçramayı sağlayacak yeni bir kaldıraç olabilir, sayısız fırsat alanı yaratabilir. Tasarruf, enerji verimliliği, eko-inovatif üretim, ihracat ve yeni pazar avantajları sayesinde, dış ticaret açığının azalmasına, turizm sektörünün sağladığı kadar katkı sağlayabilir. Üstelik Türkiye olarak bu alanda, atılım yapmaya son derece yatkınız. Araştırmalar Türkiye'nin, yeşil rekabet gücü bağlamında 195 ülke arasında 6'ncı sırada olduğunu gösteriyor. Gelin bu fırsatları ıskalamayalım. Bugünün küçük faydalarına kapılıp, gelecekten vazgeçmeyelim."

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, zirvenin konusunun dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün eş zamanlı gerçekleşmesini ifade eden üçüz dönüşüm olduğunu söyledi.

Yeşil dönüşümü başarmış bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek için durmadan ve yılmadan çalışılması gerektiğini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bu hayalimizi gerçekleştirmek için de geleceği inşa çalışmamızda üç unsura vurgu yaptık. İnsan, yani geleceğimiz olan insanımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi. Bilim, yani bilim, teknoloji ve inovasyonun hayatımızın her noktasına sirayet etmesi. Kurumlar, yani siyasal, ekonomik, toplumsal kurumlar ve kurallar. Bu kurum ve kuralların, ekonomik istikrarı, toplumsal güveni, uzlaşı içinde karar almayı ve alınan kararların etkin uygulanmasını sağlayacak nitelikte olması. Bu unsurlara dayandığımızda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmemiz, bir başka deyişle de bugünkü toplantımızın ana temasını oluşturan üçlü dönüşümü başarmamız mümkündür."

ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış da zirvede ele alınacak konuların Türkiye ekonomisinin gelişimine büyük katkı koyacağını ve önemli doneler sunacağını söyledi.

ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer, Türkiye'nin en önemli avantajlarından birinin dünyada en genç nüfusa sahip olan ülkelerden biri olmasın olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen "Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm Odağında Hayalimizdeki Türkiye" başlıklı panel ile zirve tamamlandı.

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