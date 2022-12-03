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Adana'da "Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması" programı düzenlendi

AA

Adana'da "Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması" programı düzenlendi

ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Üniversitesinin ev sahipliğinde "Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Adana Valisi Süleyman Elban, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve yerel yönetimlerde görev alan kadın idareciler ile kurum müdürleri katıldı.

Vali Elban, programda yaptığı konuşmada, çevre politikalarının her geçen gün önemini arttırdığını vurguladı.

Çevreye duyarlı bireyler yetiştirip bu bağlamda politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirten Elban, şöyle konuştu:

"Maalesef sanayileşmeyle birlikte çevre hassasiyetini gündeme getiren ülkeler, kendi ülkelerini ve dünyanın her yerini önce kirlettiler, sonra kendi ülkelerinde çevreyi kirleten üretim unsurlarını diğer ülkelere taşıdılar, oraları kirlettiler. Bugün aynı problemi yaşıyoruz. Dünyayı hala kontrolsüz bir şekilde kirletmeye devam ediyorlar."

- "Daha adaletli bir dünya mümkün"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de yerelden evrensele, gelenekten geleceğe dünyaya söyleyecek çok sözlerinin olduğunu söyledi.

Ülke olarak 1400 yıllık medeniyet tecrübesi ve değerleriyle öncü olacaklarını dile getiren Şahin, "Daha adaletli bir dünya mümkün. 'Dünya, 5'ten büyüktür'ün ne anlama geldiğini Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşında çok daha iyi anladı. Bu bana gelmez, bu bana dokunmaz değil, adaleti herkes için uyguladığımız yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var. O yüzden 100 yıllık Cumhuriyet'imizin kazanımlarını 2. yüzyıla harmanladığımızda dünyanın ilk 10 ekonomisi olmamamız için hiçbir neden yok. Buna çok inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin devam ettiği bir süreçten geçildiğini anlatan Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Anadolu'nun yeşil şehrinin belediye başkanı olarak karşınızdayım. Nasıl yeşil şehir olduk? Herkes kendi görevini yaptı. Kampüsler nasıl yeşil olacak? Kampüsler yeşil olunca şehir yeşil olacak, şehir yeşil olunca ülke yeşil olacak. Türkiye yeşil olunca dünyanın en önemli 5 ülkesinden biri olacağız. Çiçek, böcek, doğa, güneş, hepsi bize emanet, yaşayan her varlık bize emanet."

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de bilim insanlarının küresel ölçekte tedbirler alınmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

Tuncel, "Daha uzun yıllar huzurla, sağlıkla yaşanacak sürdürülebilir bir dünya için çok daha geç olmadan fosil yakıtlara alternatif olacak, yenilenebilir enerji uygulamalarına acil ihtiyacımız var. Doğru yenilenebilir enerji teknolojilerini seçerken bilimsel gelişmelere önem vermeli, üniversiteler olarak topluma örnek olacak öncü projelere imza atmalıyız." diye konuştu.

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