Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı.

Mavi-lacivertli kulüp, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki stoper Rakitskyi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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