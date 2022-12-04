Adana merkezli 33 ilde, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 55 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana merkezli 33 ilde, 125 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 55 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülk sahibi yaşlı kişilerin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Adana merkezli 33 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, kurdukları paravan şirketlere davet ettikleri kişileri devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle kandırıp tapu, harç ve sigorta gibi masraflar adı altında para aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle 125 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

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