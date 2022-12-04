Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonlarda 170 kişi yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 170 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda firari hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma yaptı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, cinayet, yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 170 hükümlü yakalandı.



Yakalanan hükümlüler arasındaki Halil Y'nin (57), 1988'de cinayet suçundan girdiği cezaevinden 2001'de af kapsamında tahliye edildiği, 2011'de Mersin'de cinayet ve gasp suçlarına karıştığı öğrenildi.



Tutuksuz yargılanırken hakkında verilen 66 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve yaklaşık bir yıldır aranan Halil Y, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde gözaltına alındı.



Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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