Adana'da hayvancılık yapan konargöçerlere yaşam çadırı dağıtıldı

ADANA (AA) - Adana'da hayvancılıkla uğraşan 197 konargöçer üreticiye, soğuk havaya ve yağmura dayanıklı yaşam çadırı verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinesindeki Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında üreticiler için yaşam çadırları temin edildi.
Soğuk havaya ve yağmura dayanıklı 45 metrekarelik çadırlar, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçelerinde hayvancılık yapan 197 kişiye ulaştırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, üreticilere yönelik desteklerin süreceğini belirtti.
Çalışmaya Aladağ ilçesinin de dahil edileceğini kaydeden Tekin, "Üreticilerimizin rahat etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.