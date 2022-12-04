TJK, Adana'da resim sergisi açtı

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ADANA (AA) - Adana'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) yapılan 10'uncu Resim Yarışması'nda beğenilen 33 eserin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.

TJK, geleneksel olarak düzenlediği "At, At Sevgisi ve At Yarışı" temalı 10. Resim Yarışması'na katılan 767 resim arasından seçici kurulca belirlenen 33 eserin bulunduğu 10'uncu Resim Yarışması Sergisi Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergiye, TJK Başkanı Serdar Adalı ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



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