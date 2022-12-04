Bakan Yardımcısı Bayraktar, EMBA Hunutlu Termik Santrali'ni ziyaret etti

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ADANA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki EMBA Hunutlu Termik Santrali'ni ziyaret etti.

Bayraktar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile Sugözü Mahallesi'nde kurulu EMBA Hunutlu Termik Santrali'ni ziyaret ederek, şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Basına kapalı ziyaretin ardından Bayraktar ve Büyükelçi Liu Shaobin, yapımı tamamlanan, üzerinde Türkçe ve Çince "EMBA Elektrik Üretim AŞ" yazısının yer aldığı granit tabelanın açılışını yaptı.

Alparslan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Büyükelçi Liu Shaobin ile Ankara'da yaptıkları program kapsamında ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Çok güzel, önemli bir tesis. Elbette ki buranın açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Çin Devlet Başkanını görmek istiyoruz. İnşallah onların programları ilk elverdiği zaman. Buranın hakikaten güzel bir açılışla ülkemizin enerji sektörüne kazandırılmasını taçlandırmış olacağız. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun. Tebrik ediyorum." dedi.

Ziyarette, EMBA Elektrik Üretim AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Mete Bülgün ile firmanın ortaklarından Shangai Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Lin Hua da yer aldı.

Bayraktar, ziyaretine basına kapalı olarak devam etti.

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